Caso Epstein Peter Mandelson ex ambasciatore britannico in Usa arrestato dalla polizia a Londra

Peter Mandelson, ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, è stato arrestato a Londra dalla polizia. L'operazione deriva da accuse di aver compiuto atti illeciti mentre svolgeva funzioni pubbliche. Gli agenti sono intervenuti nella sua abitazione e lo hanno portato via in manette. La notizia ha attirato l'attenzione dei media e sollevato molte domande sulla sua attività passata. La vicenda continua a svilupparsi nel silenzio delle indagini.

Il quotidiano The Times ha riferito che l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson è stato portato via dalla sua abitazione da alcuni agenti di polizia. Mandelson, 72 anni, è stato rimosso dalla più prestigiosa carica del servizio diplomatico britannico a settembre, quando è emersa la profondità della sua amicizia con Jeffrey Epstein. All'inizio di questo mese la polizia ha avviato un'indagine penale su Mandelson dopo che il governo del primo ministro Keir Starmer ha trasmesso le comunicazioni tra l'ex ambasciatore ed Epstein. Ma dai nuovi Epstein files pubblicati era emersa una realtà inquietante: quando era ministro nel governo britannico, alla fine degli anni Duemila, sotto la premiership di Gordon Brown, Mandelson forniva a Epstein informazioni riservate su quanto passava da Downing Street.