Perdita olfatto in over 70? ' Spia' di rischio più alto ictus e malattie cuore

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - Il nostro naso potrebbe essere uno degli indicatori più precoci della salute del cuore e del cervello, e svolgere dunque il ruolo di 'sentinella'. Secondo un recente studio condotto dall'Università del Michigan e pubblicato sulla rivista scientifica 'Jama Otolaryngology', la perdita totale dell'olfatto (anosmia) negli adulti sopra i 70 anni è associata a un rischio significativamente maggiore di sviluppare ictus e malattie coronariche, come l'angina o l'ischemia. La ricerca ha monitorato per 9 anni un campione di 5.142 adulti, evidenziando che i soggetti anosmici presentavano un rischio di eventi cardiovascolari doppio rispetto a chi manteneva un olfatto normale, con una criticità maggiore rilevata nei primi quattro anni dal test. 🔗 Leggi su Iltempo.it

