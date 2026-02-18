Olfatto ‘spia’ della salute di cuore e cervello la ricerca 

Una nuova ricerca rivela che il senso dell’olfatto può indicare lo stato di salute di cuore e cervello. La causa risiede nel fatto che le percezioni olfattive cambiano in modo precoce quando si verificano problemi cardiovascolari o neurologici. Un esempio pratico? Le persone con alterazioni dell’olfatto spesso mostrano segni di deterioramento cognitivo o di malattie cardiache in fase iniziale.

Apprezzare la magia di profumi e aromi potrebbe essere più importante del previsto per il nostro benessere. Proprio l ‘olfatto sembrerebbe, infatti, uno degli indicatori più precoci della salute di cuore e cervello. Ad accendere i riflettori sul naso e su questo senso un po’ sottovalutato è un recente studio condotto dall’Università del Michigan e pubblicato su ‘Jama Otolaryngology’. La perdita totale dell’olfatto, detta anosmia, negli over 70 è associata a un rischio significativamente maggiore di sviluppare ictus e malattie coronariche come angina o ischemia. Una scoperta di rilievo. “Il legame tra olfatto e patologie cardiovascolari, in particolare con l’ictus, rappresenta una scoperta scientifica di rilievo “, commenta Arianna Di Stadio, neuro-otorinolaringoiatra, professoressa di Otorinolaringoiatria all’Università Link di Roma, ricercatrice presso l’UCL Queen Square Neurology di Londra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

