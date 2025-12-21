C'è un legame tra gengive e rischio di malattie cardiache gli esperti | Cuore e bocca sono collegati
L'American Heart Association ha pubblicato una dichiarazione scientifica per sottolineare come i problemi alle gengive potrebbero sul lungo periodo essere associati a un aumento del rischio per la salute del cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La parodontite può essere legata a malattie croniche: ecco quali - C'è un sottile filo rosso che lega la condizione delle gengive allo stato di salute generale, un collegamento che potrebbe spiegare perché chi soffre di parodontite si trovi spesso ad affrontare ... gazzetta.it
Gengive Sane, Cuore Sano: Scopri il Legame Sorprendente! Sei Pronto a Proteggere il Tuo Cuore con una Buona Igiene Orale facebook
