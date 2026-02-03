Statale 45 perde il controllo dell’auto e si ribalta

Questa mattina lungo la Statale 45 una ragazza di 27 anni ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata. La neve ha reso la strada molto scivolosa, e l’incidente è avvenuto senza altri mezzi coinvolti. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno portato la ragazza in ospedale. Nessuna altra auto è stata coinvolta e le forze dell’ordine stanno facendo i rilievi per chiarire meglio la dinamica.

Una 27enne ha perso il controllo dell’auto, nella mattinata del 3 febbraio, lungo la Statale 45, a causa del manto stradale reso sdrucciolevole dalla neve. L’auto si è ribaltata su un fianco ma la 27enne è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo. È stata soccorsa inizialmente da una pattuglia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

