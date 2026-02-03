Statale 45 perde il controllo dell’auto e si ribalta

Questa mattina lungo la Statale 45 una ragazza di 27 anni ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata. La neve ha reso la strada molto scivolosa, e l’incidente è avvenuto senza altri mezzi coinvolti. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno portato la ragazza in ospedale. Nessuna altra auto è stata coinvolta e le forze dell’ordine stanno facendo i rilievi per chiarire meglio la dinamica.

Una 27enne ha perso il controllo dell’auto, nella mattinata del 3 febbraio, lungo la Statale 45, a causa del manto stradale reso sdrucciolevole dalla neve. L’auto si è ribaltata su un fianco ma la 27enne è riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo. È stata soccorsa inizialmente da una pattuglia.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Statale 45 Perde il controllo dell'auto e si ribalta nel fosso Perde il controllo dell'auto e si capotta sulla Statale in Val Rendena Ieri sera, alle 20:39, si è verificato un incidente sulla Statale 239 in Val Rendena. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Statale 45 Incidente sulla statale 613, donna incinta perde il figlioStava tornando a casa dopo una visita ginecologica. Poi l'impatto con un'altra auto e un camion, la corsa in ospedale dove è arrivata in gravi condizioni. Così una donna di Brindisi, incinta ... rainews.it GIOVANNI, 20 ANNI, PERDE LA VITA SULLA 106, LA STRADA DELLA MORTE FRANCESCA: UNA MADRE DISPERATA CHE PIANGE LA PERDITA DEL SUO RAGAZZO SULLA STATALE 106 Ottobre 2025: Francesca è una madre che vive un dolore indesc - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.