Podenzano perde il controllo dell’auto e si ribalta

Una donna ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata poco fuori Podenzano. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio lungo una strada di campagna, quando il veicolo ha sbandato improvvisamente. La conducente è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che le hanno prestato le prime cure prima di portarla in ospedale. La polizia sta ancora accertando le cause dello schianto e la dinamica dell’accaduto.

Non sono fortunatamente critiche le condizioni di una donna rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto poco fuori Podenzano. La donna ha perso il controllo dell'auto – nella serata del 18 febbraio - lungo la strada provinciale 42 che dal capoluogo valnurese conduce a Ponte Vangaro. Il veicolo ha terminato la sua corsa nel canale a lato della provinciale. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi: l'ambulanza della Croce Rossa di Podenzano, l'automedica del 118 e i vigili del fuoco.