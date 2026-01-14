Iran i media | Gli Usa potrebbero attaccare entro 24 ore Teheran | risponderemo in modo deciso
Recenti dichiarazioni dei media segnalano un possibile attacco statunitense all’Iran entro 24 ore, mentre Teheran promette una risposta decisa. Le proteste, iniziate tra i commercianti del bazar colpiti da crisi economica, si sono evolute in una rivolta contro il regime degli ayatollah, al potere dal 1979. La situazione resta sotto osservazione, con tensioni in aumento nella regione.
Le proteste partite dai commercianti del bazar, colpiti dal crollo del rial e da un'inflazione galoppante, si sono trasformate in una rivolta contro il regime degli ayatollah, saliti al potere dopo la rivoluzione del 1979. La repressione dei Pasdaran ha già causato migliaia di morti, 12mila. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Gli Usa valutano l’intervento in Iran. Reuters: «Attacco possibile entro 24 ore». Teheran: «Pronti a difenderci» – La diretta
Leggi anche: Fonti Ue: “Possibile attacco Usa in Iran entro 24 ore”. Migliaia di morti nella repressione
In Iran almeno 544 vittime, ma potrebbero essere migliaia; Le notizie di martedì 13 gennaio sulle proteste in Iran; Iran, Trump attaccherà? E come? I possibili obiettivi: news oggi; Iran all’Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime.
Iran, gli USA pronti ad attaccare: ritirato il personale dalle basi in Medio Oriente - Sarebbe imminente un attacco degli USA all'Iran tanto che Washington avrebbe ritirato parte del personale dalle basi in Medio Oriente. newsmondo.it
Iran, media “12 mila morti nella repressione”. Gli Usa avvertono i propri cittadini “Lasciate subito il Paese”, Araghchi “Pronti a qualsiasi azione americana” - it ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Uniti hanno pubblicato un avviso sulla pagina dell’ambasciata virtuale in Iran con cui chiedono ai cittadini americani o con doppia citt ... ticinonotizie.it
Usa ritirano personale da base Qatar, Media: "Possibile intervento militare in Iran entro 24 ore" - Reuters cita due funzionari europei secondo cui "un intervento militare statunitense appare probabile". msn.com
#NEWS- 'Possibile intervento militare #Usa in #Iran entro 24 ore' Lo scrive l'agenzia @Reuters . Un funzionario israeliano: ' #Trump ha deciso'. Media: 'Gli Stati Uniti ritirano parte del personale dalle basi in Medio Oriente a titolo precauzionale'. #Teheran: 'Us x.com
IRAN, MEDIA: "RAID PASDARAN NELLE CASE DEI MANIFESTANTI UCCISI" Forze di sicurezza in borghese e membri delle Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno preso di mira le case delle famiglie delle persone uccise nelle recenti proteste nella parte orie facebook
