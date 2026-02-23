Perché Lagarde può ricevere somme dalla Bri nonostante il divieto per lo staff Bce

Christine Lagarde riceve circa 140 mila euro all'anno dalla Banca dei regolamenti internazionali, nonostante il divieto della Bce ai pagamenti da parte di terzi al proprio staff. Questa situazione ha sollevato molte critiche tra i dipendenti della Bce, che denunciano una possibile deroga alle regole interne. La questione riguarda anche come Lagarde possa beneficiare di queste somme senza violare formalmente le norme bancarie. La decisione di continuare con questa prassi ha suscitato molte discussioni interne.

Secondo quanto riferisce il Financial times, alcuni dipendenti della Bce si sarebbero lamentati del fatto che la presidente Christine Lagarde riceva circa 140 mila euro all’anno come membro del consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali, nonostante il divieto della Banca centrale europea sui pagamenti da parte di terzi al proprio personale. Il quotidiano finanziario britannico ha ricordato che generalmente la Bri non divulga i pagamenti individuali ma, in una risposta scritta a due deputati europei, Lagarde ha rivelato di aver ricevuto 130.457 franchi svizzeri nel 2025, pari a circa 140 mila euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Oro di Bankitalia, scontro tra Governo e Bce: perché lo Stato non può usarlo

Oro Bankitalia, Giorgetti chiarisce con Lagarde (Bce): “Non lo venderemo per ridurre il debito pubblico”In un incontro tra Giorgetti e Lagarde, si è discusso della posizione di Bankitalia riguardo alla vendita di oro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché stanno circolando voci sulle dimissioni di Lagarde.