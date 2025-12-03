Oro di Bankitalia scontro tra Governo e Bce | perché lo Stato non può usarlo

Sulla legge di Bilancio ci sono ancora molti lavori da fare, tra nodi politici irrisolti e un esame parlamentare che procede a rilento. Ma in questi giorni a tenere banco è anche la controversia sull’ oro della Banca d’Italia. Fratelli d’Italia nei giorni scorsi ha presentato un emendamento che stabiliva che “le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia appartengono allo Stato”. Una rivendicazione che la Banca Centrale Europea ha criticato, definendone la finalità “ non chiara ” e chiedendo alle autorità italiane di “riconsiderarla”. Le parole della Bce. Stando alle parole della presidente della Bce Christine Lagarde, alla Bce non è chiaro “quale sia la concreta finalità” dell’emendamento alla manovra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Oro di Bankitalia, scontro tra Governo e Bce: perché lo Stato non può usarlo

