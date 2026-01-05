Un anno di Donald Trump alla Casa Bianca | ha rivoluzionato l' America

Un anno sotto l’amministrazione di Donald Trump alla Casa Bianca ha segnato un cambiamento nel panorama internazionale, con nuove strategie e tensioni geopolitiche. Tra le questioni chiave, le relazioni con Cuba, Groenlandia e Iran, e il confronto con la Russia e la Cina. Questo periodo ha evidenziato le sfide e le dinamiche che continuano a influenzare la stabilità globale e le politiche degli Stati Uniti.

Cuba, Groenlandia, Iran, poi il risiko per gli Usa dovrebbe essere finito. Dall'altra parte Putin prende l'Ucraina e la Cina Taiwan. Con questi scenari geopolitici si chiude il primo anno di Donald Trump alla Casa Bianca. Un anno di sconvolgimenti politici, economici e sociali. Un obiettivo: ridefinire l'ordine mondiale. Con i dazi in economia e con l'affermazione potente della supremazia americana in politica estera. Due i filoni: 1) soldi, soldi, soldi, per rafforzare economicamente gli Usa; 2) difesa strenua dell'Occidente e dei suoi valori. Tra Cina e Russia non ci sono dubbi da quale parte stare: quella dell'America.

Perché Donald Trump è diventato Il Gladiatore nel video virale della Casa Bianca, critiche alle frasi su Roma - Donald Trump si trasforma in Massimo Decimo Meridio: il video della Casa Bianca per il 2026 tra citazioni epiche e musica techno ... virgilio.it

Trump in versione 'Gladiatore', nel 2026 vuole 'scatenare l'inferno' - L'ultimo giorno del 2026, Donald Trump si reinventa gladiatore con un video pubblicato dalla Casa Bianca che riprende la scena cruciale della battaglia all'inizio del kolossal del 2000 di Ridley Scott ... ansa.it

Cavolo, Trump ha cambiato la storia da un giorno all'altro, ma a quale prezzo?

Il 2026 è l’anno delle elezioni di metà mandata e Donald Trump - ha spiegato Susie Wiles, l’influente Capo dello Staff della Casa Bianca - da ora in poi farà campagna elettorale. Come nel 2024. Leggi l'approfondimento di Federico Leoni per #SkyInsider htt - facebook.com facebook

Questa sera alle 21.15, "Tutto Trump - Un anno da Presidente". Uno speciale da non perdere, condotto da Alessio Orsingher, che racconta i primi 12 mesi del secondo mandato di Donald Trump: un anno che ha ridefinito la politica americana e gli equilibri glo x.com

