Clamoroso terremoto in Prema | perché la famiglia Rosin ha lasciato la sua squadra corse dopo 42 anni
Dopo 42 anni, la famiglia Rosin ha deciso di lasciare Prema Racing. La scelta nasce da divergenze con DC Racing Solutions, difficoltà legate ai costi crescenti e la decisione di sospendere gli investimenti. Un cambiamento importante nel panorama delle corse automobilistiche, che segna la fine di un lungo percorso per la storica famiglia.
La famiglia Rosin lascia Prema Racing dopo 42 anni. Alla base dell'addio tensioni con DC Racing Solutions, costi crescenti e stop agli investimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Rita Dalla Chiesa rivela perché ha lasciato Forum: tutta la verità assurda dopo anni di silenzio
Leggi anche: Perché l’avvocato Angelucci ha lasciato la difesa della famiglia nel bosco
Panchina saltata, terremoto nel Chelsea: Maresca non è più l'allenatore. Il retroscena dietro il clamoroso 'divorzio' >> https://buff.ly/kithenZ facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.