Perché ha messo la pistola finta dopo l’omicidio parla il poliziotto Cinturrino | la messinscena col collega ignaro e i sospetti sul vero movente

Carmelo Cinturrino ha spiegato perché ha collocato una pistola finta dopo aver commesso un omicidio, creando una scena ingannevole. Durante un colloquio in carcere, il poliziotto Cinturrino ha raccontato di aver messo in scena la scena con l’aiuto di un collega ignaro, nel tentativo di deviare le indagini. Le sue parole rivelano dettagli sulla messinscena e alimentano dubbi sul vero motivo dietro il gesto.

Non si nasconde sull’omicidio Carmelo Cinturrino, che ha ammesso le proprie responsabilità durante un colloquio in carcere con il suo avvocato Piero Porciani. Ma è sulla messinscena della pistola finta messa accanto al cadavere che il commissario capo di Polizia, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ha provato ad anticipare una prima versione dei fatti. Parole che trapelano dal suo avvocato, alla vigilia dell’interrogatorio davanti al gip, per la convalida dell’arresto. Perché Cinturrino ha messo la pistola finta accanto al cadavere. «Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era accaduto». 🔗 Leggi su Open.online

Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio del pusher: «Ho messo la pistola vicino al corpo per paura». Meloni: ?«Implacabili con chi sbaglia»Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ammesso di aver posato la pistola vicino al corpo di un pusher, ha spiegato di aver agito così per paura delle possibili reazioni.

Rogoredo, fermato il poliziotto che ha sparato | "Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente" | Cinturrino: "Ho messo l'arma vicino perché temevo le conseguenze"Un agente di polizia ha sparato a Mansouri, e la scena si è svolta con l’arma vicino a lui, perché temeva le conseguenze.

Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ucciso Mansouri, é stato fermato. É accusato di omicidio volontario. É esattamente quel poliziotto di cui Salvini disse: “Sto con lui, senza se e senza ma”. E gli andarono poi a ruota Piantedosi, Bignami (ahahahah), Meloni - facebook.com facebook