Carmelo Cinturrino il poliziotto accusato di omicidio del pusher | Ho messo la pistola vicino al corpo per paura Meloni | ?Implacabili con chi sbaglia

Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha ammesso di aver posato la pistola vicino al corpo di un pusher, ha spiegato di aver agito così per paura delle possibili reazioni. La sua dichiarazione arriva a poche ore dall’interrogatorio in carcere, dove ha raccontato di aver temuto ripercussioni dopo aver sparato. La vicenda ha suscitato molte domande sulla gestione delle emergenze da parte delle forze dell’ordine e sulla percezione del rischio da parte dell’agente.

«Ho messo la pistola vicino a Mansouri perché temevo le conseguenze di quello che era accaduto». Lo ha detto Carmelo Cinturrino, nel pomeriggio durante un colloquio in carcere con il suo avvocato, Piero Porciani. Il commissario capo di Polizia, fermato stamane per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, ha ammesso le sue responsabilità. «Ho detto al mio collega di andare a pigliare lo zaino» al commissariato, «sapeva cosa c'era dentro». L'agente, che domani risponderà al gip, ha spiegato di essersi accorto solo mentre sparava che «quello che aveva in mano la vittima era un sasso». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Carmelo Cinturrino può uccidere ancora. I colleghi del poliziotto che ha sparato allo spacciatore: Pericoloso e violento, fa pauraMilano Rogoredo, crollato il castello di bugie dell’agente che ha ucciso il pusher Mansouri: ha sparato da una distanza di 25-28 metri mentre il pusher fuggiva. Le parole durante l’arresto: Fate quel ... msn.com

Il sistema di controllo interno agli uffici di polizia non ha funzionato nei confronti di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo accusato di aver ucciso volontariamente Abderrahim Mansouri. Ma la sensazione è che quest’inchiesta sia destinata ad ampliarsi. A cura - facebook.com facebook

#omicidio a #rogoredo, un poliziotto: «Ho temuto che Carmelo Cinturrino potesse spararmi». #monsouri temeva l'assistente capo: i due si conosc... x.com