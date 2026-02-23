Per queste Olimpiadi pure l’Italia è da medaglia

L’Italia conquista un’altra medaglia d’oro, dimostrando che anche nelle parole possiamo essere campioni. La causa è l’abitudine di criticare se stessi, che influenza negativamente l’autostima e la percezione delle capacità italiane. Un esempio concreto è l’autoironia spesso usata come arma, invece di spronare a migliorarsi. La medaglia di oggi si aggiunge a un percorso fatto di sfide e di consapevolezza. La questione rimane aperta, mentre i risultati parlano da soli.

ITALIA. L'undicesima medaglia d'oro, se ci impegnassimo, la potremmo vincere in uno sport in cui noi italiani siamo campioni: parlare male di noi stessi. Ma quella è l'unica medaglia che qui non vogliamo provare a vincere, perché l'Italia, queste Olimpiadi invernali le ha vinte, oggettivamente. Sulle piste, e non senza orgoglio possiamo dirlo: anche fuori. Perché come sempre, in Italia, organizzare un grande evento non è semplice. Non siamo tedeschi, giapponesi, nordici, che sanno come si fa a far le cose non bene, ma benissimo. Una dose di fiatone non ce la facciamo mai mancare. Eppure, questa prima edizione delle «Olimpiadi diffuse», cioè non concentrate in un'unica località ma distribuite su un territorio vasto, è andata liscia.

Un capolavoro della "Tigre di La Salle" regala all'Italia la quinta medaglia d'oro di queste Olimpiadi e una storica seconda posizione nel medagliere Milano CortinaFederico Brignone ha regalato all’Italia la sua quinta medaglia d’oro a Milano Cortina.

Olimpiadi di Cortina, l'azzurro Fischnaller medaglia bronzo nello slittino: ottava medaglia per l'ItaliaDominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano Cortina 2026.

Buonfiglio: Orgogliosi di essere italiani, Milano-Cortina sarà la medaglia del sociale

