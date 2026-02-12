Un capolavoro della Tigre di La Salle regala all' Italia la quinta medaglia d' oro di queste Olimpiadi e una storica seconda posizione nel medagliere Milano Cortina

Federico Brignone ha regalato all’Italia la sua quinta medaglia d’oro a Milano Cortina. La sciatrice ha vinto il Super-G, portando la squadra italiana in testa nel medagliere. È un risultato storico, che fa salire l’Italia al secondo posto generale. La Brignone ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori al mondo, regalando una vittoria che resterà nella memoria di queste Olimpiadi.

Federica Brignone ha compiuto il suo capolavoro (oro nel Super-G), medaglia che ha portato l'Italia – oggi 12 febbraio 2026 – in cima al medagliere delle Olimpiadi. Un secondo posto prestigioso fatto di 14 medaglie totali e una bacheca che si arricchisce di ora in ora, la spedizione azzurra sta vivendo la giornata più esaltante della sua storia recente. Dall'infortunio all'Olimpo: Federica Brignone conquista l'oro al SuperG. Medagliere Olimpiadi live: l'italia è seconda nella classifica grazie all'oro di Brignone. Nel Super-G femminile, la valdostana ha sciato con una ferocia agonistica commovente, conquistando un oro che mancava alla sua bacheca infinita.

#Milano-Cortina 2026 || Oggi l’Italia conquista un oro con Federica Brignone, che sale sul podio nello sci alpino.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono cominciate da pochi giorni e l’Italia si piazza già al secondo posto nel medagliere.

