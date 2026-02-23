Per l' Ucraina un anniversario di guerra amaro | Orbán blocca fondi e sanzioni Ue

Il governo di Orbán ha bloccato fondi e sanzioni dell’UE, creando tensioni durante il quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina. La visita di von der Leyen e Costa mira a rafforzare il sostegno europeo, ma le azioni ungheresi complicano la coesione tra gli Stati membri. Zelensky ha accusato Mosca di aver scatenato una nuova guerra mondiale, mentre le proteste si moltiplicano tra i cittadini ucraini. La situazione rimane incerta, con nuove tensioni all’orizzonte.

KIEV - L’Europa fallisce nella sua promessa di sostegno all’Ucraina proprio alla vigilia del quarto anniversario dall’inizio dell’invasione russa. Un grave problema per il governo di Kiev, che, dopo la scelta presa da Donald Trump di bloccare gli aiuti militari ed economici americani per fare fronte ai sogni imperiali di Vladimir Putin, ormai da circa un anno conta proprio sul supporto di Bruxelles per continuare a resistere. Causa prima della debacle europea sono ancora una volta i governi ungherese di Viktor Orbán e slovacco di Robert Fico. I due premier si sono uniti nel fare barriera in nome delle comuni politiche filo-Mosca e così hanno bocciato sia il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia che il prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina già stanziato dalla Ue per il 2026 e 2027. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Ucraina: Orban, 'non permetteremo ingresso in Ue, scatenerebbe guerra contro Russia'Il governo ungherese ha dichiarato che non supporterà l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, ritenendo che questa mossa potrebbe scatenare un conflitto con la Russia.

Un problema chiamato veto. Orban blocca (ancora) le sanzioni a PutinIl veto di Orban blocca ancora le sanzioni contro la Russia, causando tensioni tra i paesi membri dell’UE.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: L’Ucraina, l’Europa, e la resa dei conti globale; Quattro anni dopo: giustizia, responsabilità e pace per l’Ucraina; Sfide e interrogativi della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina; Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 febbraio.

Ucraina, dalla tragedia della guerra al business della difesa: Kiev pronta a produrre armi per l'EuropaOrmai metà del fabbisogno militare del Paese in guerra è 'Made in Ukraine', entro fine anno saranno aperti dieci centri per l'export ... adnkronos.com

Ucraina, quattro anni di invasione su vasta scala da parte della RussiaLa popolazione dell’Ucraina ha trascorso un altro anno di aggressione totale, il più devastante dal punto di vista delle conseguenze umanitarie e il più mortale per il numero di vittime civili. Sta tr ... lepersoneeladignita.corriere.it

Nebbia 5 gradi #Grumello cremonese buongiorno quarto anniversario inizio guerra in #ucraina, h21 riunione del comitato #Fieragrumello x.com

Domani, 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario della guerra in Ucraina, la Fontana Luminosa sarà illuminata di giallo e blu. Il Comune dell’Aquila,aderisce alla richiesta di adesione all’iniziativa nazionale formulata dal Network Associazioni per - facebook.com facebook