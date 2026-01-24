Ucraina | Orban ' non permetteremo ingresso in Ue scatenerebbe guerra contro Russia'

Il governo ungherese ha dichiarato che non supporterà l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, ritenendo che questa mossa potrebbe scatenare un conflitto con la Russia. La posizione ungherese si inserisce nel dibattito più ampio sulle politiche di integrazione europea e sulle conseguenze geopolitiche della crisi in Ucraina, evidenziando le diverse prospettive all’interno dell’Unione.

Budapest, 24 gen. (Adnkronos) - Il governo ungherese non permetterà all'Ucraina di aderire all'Unione Europea perché ciò scatenerebbe una guerra con la Russia, per la quale i leader dell'Ue si stanno già preparando. Lo ha dichiarato il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán, sottolineando anche che il suo governo non vuole che i giovani ungheresi combattano per l'Ucraina contro la Russia. "Al momento, Bruxelles non ospita vertici, ma consigli militari. I leader dell'Unione Europea hanno deciso che la Russia perderà la guerra sul fronte ucraino. Sono in corso i preparativi per la guerra e il pericolo più grande per le nostre vite è che i nostri figli si arruolino nell'esercito e finiscano in uniforme sul suolo ucraino", ha detto Orbán, intervenendo a un incontro di attivisti del partito al governo Fidesz-Unione Civica Ungherese nella città sud-occidentale di Kaposvár. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Orban: Abbiamo impedito all'Ue di dichiarare guerra a Russia usando beni congelati

