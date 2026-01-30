TSMC rafforza la produzione negli Usa senza spostare attività dal Taiwan

La TSMC sta aumentando la produzione negli Stati Uniti, ma senza spostare le fabbriche da Taiwan. L’azienda sta ampliando la capacità produttiva a livello globale, coinvolgendo anche altri paesi, per rispondere alla domanda senza modificare la sua presenza storica a Taiwan.

TSMC non sta trasferendo la produzione dal Taiwan agli Stati Uniti, ma stiamo assistendo a un ampliamento globale della capacità produttiva che coinvolge diversi paesi. Il chiarimento arriva direttamente da Jensen Huang, amministratore delegato di NVIDIA, che ha smentito le voci circolate in settimana secondo cui il 40% della produzione taiwanese sarebbe stato spostato negli USA. L’obiettivo non è sostituire l’isola, ma integrare nuove fabbriche in territori strategici per rispondere a una domanda in crescita esponenziale, soprattutto per i chip ad alte prestazioni utilizzati nell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

