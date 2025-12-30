Il People Mover si ferma di nuovo | Inconveniente tecnico

Il People Mover tra stazione e aeroporto è nuovamente sospeso a causa di un inconveniente tecnico improvviso. Marconi Express ha comunicato che il servizio sulla monorotaia è fermo per motivi di sicurezza, a partire dalla mattina. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti e di pianificare eventuali alternative di viaggio. La situazione sarà monitorata per ripristinare quanto prima il normale servizio.

Si ferma ancora il People mover, la navetta che collega stazione e aeroporto: Marconi Express comunica infatti che dalla mattina "il servizio su monorotaia è sospeso per ragioni di sicurezza a causa di un improvviso inconveniente tecnico. Società, gestore e manutentori stanno operando in queste ore in stretto coordinamento e con assoluta priorità per ripristinare la piena operatività nella giornata di domani". Non hai ancora programmi? Tante idee last minute per il Capodanno 2026 in Emilia-Romagna Nel corso della sospensione del servizio su monorotaia, il collegamento tra l'aeroporto e la stazione "è garantito attraverso bus-navetta, con i seguenti punti di partenza: all'aeroporto al piano terra all'uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci".

