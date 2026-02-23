Pensioni bufale da talk Tutti sparano sul sistema ma ecco i veri numeri
Un servizio andato in onda ieri sera a PresaDiretta ha mostrato come le false informazioni sulle pensioni si diffondano rapidamente sui talk show. La causa è la diffusione di dati non verificati che alimentano paura e confusione tra gli anziani. La trasmissione ha calcolato che molte affermazioni sono prive di fondamento e si basano su numeri sbagliati. I dati ufficiali rivelano una realtà diversa da quella raccontata in tv. La questione continua a dividere opinioni e alimenta il dibattito pubblico.
È partito come un racconto emotivo, quasi cinematografico, il servizio andato in onda ieri sera a PresaDiretta, su Rai 3, dedicato alle pensioni italiane. Storie di precari, medici pensionati che tornano in corsia, giovani costretti a emigrare. Una narrazione potente, costruita per suscitare indignazione e paura sul futuro previdenziale del Paese. Un'impostazione meno aggressiva rispetto a Report, ma non meno orientata politicamente: già dal comunicato di lancio si percepiva una sostanziale adesione alle tesi di Maurizio Landini, della Cgil e del Partito Democratico sulla necessità di una riforma libera tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
