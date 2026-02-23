pensioni bufale da talk tutti sparano sul sistema ma ecco i veri numeri

Un servizio andato in onda ieri sera a PresaDiretta ha mostrato come le false informazioni sulle pensioni si diffondano rapidamente sui talk show. La causa è la diffusione di dati non verificati che alimentano paura e confusione tra gli anziani. La trasmissione ha calcolato che molte affermazioni sono prive di fondamento e si basano su numeri sbagliati. I dati ufficiali rivelano una realtà diversa da quella raccontata in tv. La questione continua a dividere opinioni e alimenta il dibattito pubblico.