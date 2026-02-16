Tutti sparano sulla campagna del No ma è in piena rimonta | ecco perché

Il fronte del “No” sta guadagnando terreno nelle intenzioni di voto, perché gli elettori cercano risposte più chiare su cosa cambierà con il referendum. Nonostante le critiche e le campagne di chi sostiene il “Sì”, molti cittadini si stanno interessando di più alla proposta alternativa, soprattutto tra chi ha ancora dubbi sulla futura gestione delle istituzioni. Un esempio concreto sono i dibattiti pubblici, dove sempre più persone si avvicinano alle argomentazioni del fronte opposto.

Referendum: Inattesa Rimonta del "No" e un Elettorato alla Ricerca di Nuove Certezze. La campagna per il referendum in corso registra un'inattesa inversione di tendenza, con una crescita significativa delle intenzioni di voto per il fronte del "No". Le rilevazioni degli istituti di ricerca, aggiornate al 16 febbraio 2026, indicano un avvicinamento tra le due posizioni, alimentando interrogativi sull'esito del voto e sull'efficacia delle strategie di comunicazione in campo. Un Quadro Elettorale in Evoluzione. Inizialmente, le proiezioni davano per scontata una vittoria agevole del "Sì", sostenuto da una forte mobilitazione mediatica e politica. Tutti sparano sulla campagna del No, ma è in piena rimonta: ecco perchéGli istituti di ricerca evidenziano in modo unanime una crescita importante nelle intenzioni di voto. E in uno scenario di partecipazione più alta la tendenza ...