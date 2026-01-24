ecco i veri numeri del format di corona falsissimo

Un tempo quando qualcuno inciampava in qualche errore marchiano eravamo soliti dire che il poveretto aveva preso fischi per fiaschi, aveva grossolanamente confuse due cose diverse tra loro. Chissà, forse anche Fabrizio Corona parlando con i giornalisti al termine dell’udienza tenutasi al Tribunale di Milano per la richiesta di blocco dello streaming della nuova puntata dedicata all’affaire Signorini, ha preso fischi per fiaschi scambiando le interazioni con le visualizzazioni. «Qui stiamo parlando – ha detto Corona riferendosi alle performance degli account social di Falsisissimo.it - di 12-15 milioni di persone a puntata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Caso Signorini, i legali all’attacco dei colossi del web: ‘Bloccate Falsissimo e rimuovete i contenuti di Corona’Gli avvocati di Alfonso Signorini hanno inviato richieste ufficiali a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google, chiedendo di bloccare e rimuovere i contenuti diffusi da Fabrizio Corona, in particolare quelli relativi al format “Falsissimo”.

