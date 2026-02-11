Sanremo 2026 | Caterina Balivo sceglie due ex gieffini come inviati de La volta buona

La settimana del Festival di Sanremo si apre con una novità: Caterina Balivo ha scelto due ex gieffini come inviati de La volta buona. I due si sposteranno tra i locali e le sale del Casinò, pronti a raccontare tutto quello che succede sul palco e dietro le quinte. Tra pagelle sui look e commenti social, il trio promette di portare un'energia fresca e diretta, mentre la città ligure si prepara ad accogliere i festeggiamenti.

Per la settimana del Festival, La Volta Buona si rinnova con due volti nati nei reality pronti a raccontare Sanremo tra pagelle sui look, commenti social e collegamenti dalla città ligure. È ufficiale: il trasloco della Rai a Sanremo entra nel vivo e Caterina Balivo sceglie una narrazione fresca, glamour e decisamente social per La Volta Buona. L'arrivo di due pesi massimi del mondo influencer come Tommaso Zorzi - conduttore su Real Time - e Sophie Codegoni non è soltanto una mossa di casting, ma una strategia chiara per conquistare nuovi segmenti di pubblico e dominare la conversazione online durante la settimana più attesa dell'anno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sanremo 2026: Caterina Balivo sceglie due ex gieffini come inviati de La volta buona Approfondimenti su Sanremo 2026 Sanremo 2026, Balivo sceglie per La volta buona Zorzi e Codegoni La conduttrice Caterina Balivo ha deciso di affidarsi a Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni per condurre La volta buona durante il Festival di Sanremo 2026. Caterina Balivo a Sanremo per il Festival 2026 di Carlo Conti: La volta buona in onda dalla città dei fiori Caterina Balivo sarà a Sanremo per il Festival 2026 di Carlo Conti, con lo spettacolo La volta buona, trasmesso dalla città dei fiori. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sanremo 2026 Argomenti discussi: Sanremo 2026, pioggia di colpi: da Can Yaman a Francesco Gabbani. Poi la proposta inaspettata a Valeria Marini; La Volta Buona, le pagelle del 2 febbraio: Balivo in lacrime per l’addio (9), annuncio su Sanremo (8); La Volta Buona, le anticipazioni e gli ospiti dal 9 al 13 febbraio del programma di Caterina Balivo; Sanremo 2026, Francesco Gabbani atteso sul palco di piazza Colombo. Sanremo 2026, Balivo sceglie per La Volta buona Zorzi e CodegoniCaterina Balivo punta sul carisma di Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni per il racconto del Festival di Sanremo 2026 Il Festival di Sanremo 2026 scalda i ... novella2000.it Sanremo 2026: Caterina Balivo sceglie due ex gieffini come inviati de La volta buonaPer la settimana del Festival, La Volta Buona si rinnova con due volti nati nei reality pronti a raccontare Sanremo tra pagelle sui look, commenti social e collegamenti dalla città ligure. movieplayer.it Il cantante rivela a Caterina Balivo il prossimo intervento chirurgico dopo aver perso peso: "Non è vita o morte, ma mi dà fastidio" - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.