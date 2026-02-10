Nuova Marecchiese vertice in Regione | dialogo aperto ma è giallo sui fondi Non ci sono le risorse

Questa mattina in Regione si è tenuto un incontro sul progetto della Nuova Marecchiese. Le parti hanno aperto un confronto diretto, ma ancora non ci sono certezze sui fondi disponibili. La Regione ha detto chiaramente che le risorse non ci sono e che bisogna trovare soluzioni alternative. La discussione, però, rimane in stallo e il futuro dell’opera resta incerto.

Nuova Marecchiese, l'incognita è dettata dal budget. E' quanto emerge dal vertice in Regione sulla nuova strada andato in onda nella mattinata di martedì (10 febbraio): l'appuntamento ha segnato un passo avanti sul piano del dialogo istituzionale, ma ha lasciato aperto il nodo centrale delle.

