Nicola Ambrisi travolto e ucciso a Casalgrande | la pirata della strada si costituisce | ‘Ero nel panico’

Il 76enne investito davanti ai cassonetti a Casalgrande. Martedì 23 dicembre un uomo di 76 anni, Nicola Ambrisi, è stato travolto e ucciso mentre stava portando fuori la spazzatura a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Dopo essersi allontanata senza prestare soccorso, la donna di 43 anni, originaria di Palermo ma residente nel comprensorio ceramico reggiano, si è presentata spontaneamente questa mattina nella caserma dei carabinieri, accompagnata dal suo avvocato, ammettendo le proprie responsabilità e spiegando di essere fuggita in preda al panico. Le ricerche dei carabinieri tra Reggio Emilia e Modena. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Nicola Ambrisi travolto e ucciso a Casalgrande: la pirata della strada si costituisce: ‘Ero nel panico’ Leggi anche: Nicola Ambrisi travolto e uccise a Casalgrande: la pirata della strada si costituisce: ‘Ero nel panico’ Leggi anche: Nicola Ambrisi travolto e ucciso mentre buttava la spazzatura: caccia al pirata della strada a Casalgrande Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pirata della strada travolge e uccide un pedone di 76 anni: «Caccia all'uomo nelle province di Reggio Emilia e Modena»; Esce a buttare la spazzatura e viene falciato da un'auto pirata: morto sul colpo. Caccia al conducente; Investito da un’auto pirata: morto a Villalunga il pluripregiudicato Nicola Ambrisi. VIDEO; Pedone ucciso davanti a casa nel Reggiano, è caccia al pirata della strada. Reggio Emilia, si è costituita la pirata della strada che ha investito e ucciso Nicola Ambrisi, 76enne pluripregiudicato - L'automobilista è una donna di 43 anni, l'uomo era uscito per buttare la spazzatura ed è stato travolto: è indagata per omicidio stradale con fuga ... msn.com

Si è costituita la donna che ha travolto e ucciso un anziano mentre stava buttando la spazzatura - Una 43enne, originaria del Palermitano ma residente in provincia di Reggio Emilia, si è presentata in caserma insieme al suo legale. today.it

Casalgrande, si è costituita la donna che ha investito e ucciso Nicola Ambrisi - CASALGRANDE (Reggio Emilia) – Si è costituita a Casalgrande la donna che martedì sera ha travolto e ucciso alla guida della sua auto un uomo di 76 anni – Nicola Ambrisi – che era uscito per buttare la ... reggionline.com

Nicola Ambrisi, 76 anni, era stato investito la sera del 23 dicembre mentre gettava i rifiuti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.