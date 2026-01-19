Pedone investito in via Romana ad Arezzo | 65enne trasferita a Siena

Ieri sera, alle ore 20:29, il personale del 118 della ASL TSE è intervenuto in via Romana ad Arezzo per un incidente stradale. Un pedone di 65 anni è stato investito da un'auto e, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito a Siena per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione.

stato attivato alle ore 20:29 di ieri il 118 della ASL TSE ad Arezzo, in via Romana, per un investimento di pedone da parte di un'auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso Alfa 1 e Bravo della Croce Bianca Arezzo, la Polizia Municipale di Arezzo e l'elisoccorso Pegaso 2. Una donna di 65 anni è stata stabilizzata e trasportata in codice 2 all'ospedale Le Scotte di Siena. Le condizioni della paziente non sarebbero gravi.

Pedone investito in via Vittorio Veneto ad Arezzo: donna grave in ospedale

Nella sera di oggi, alle 18.12, il servizio di emergenza 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto in via Vittorio Veneto ad Arezzo, a seguito dell’investimento di una donna. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni gravi. L’intervento è ancora in corso per garantire le cure necessarie.

Pedone investito a San Giovanni Valdarno: anziano trasportato in codice 3 a Siena

Alle ore 18, a San Giovanni Valdarno, in via Spartaco Lavagnini, si è verificato un investimento pedonale. L’intervento del 118 dell’ASL Toscana Sud Est ha coinvolto un anziano, trasportato in codice 3 a Siena. L’incidente sottolinea l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di prestare attenzione durante gli spostamenti pedonali.

