Investito sulla statale | 12enne in Rianimazione l' automobilista si costituisce
Un uomo coinvolto nell'incidente che ha visto un 12enne investito sulla strada statale a Brindisi si è costituito. L'incidente, avvenuto domenica sera nel rione Sant'Elia, ha provocato gravi ferite al ragazzo, ora in Rianimazione. La vicenda è in fase di approfondimento da parte delle autorità, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e le responsabilità.
BRINDISI – Si è costituito l'uomo che nella tarda serata di domenica (28 dicembre) ha investito un 12enne sulla strada statale, all'altezza del rione Sant'Elia, senza fermarsi a prestare soccorso. Si tratta di un brindisino di 28 anni. Il ragazzo si è recato in questura, accompagnato dai suoi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
