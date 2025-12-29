Investito sulla statale | 12enne in Rianimazione l' automobilista si costituisce

Un uomo coinvolto nell'incidente che ha visto un 12enne investito sulla strada statale a Brindisi si è costituito. L'incidente, avvenuto domenica sera nel rione Sant'Elia, ha provocato gravi ferite al ragazzo, ora in Rianimazione. La vicenda è in fase di approfondimento da parte delle autorità, che stanno cercando di ricostruire l'accaduto e le responsabilità.

