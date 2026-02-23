PD Siena | a scuola di No al referendum parte la campagna porta
Il PD di Siena ha avviato una campagna di incontri pubblici per promuovere il no al referendum costituzionale del 22-23 marzo. La decisione nasce dalla volontà di chiarire le ragioni di questa posizione davanti ai cittadini e coinvolgere la comunità locale. Durante gli eventi, i membri del partito illustrano gli aspetti che considerano problematici della riforma. La prima iniziativa si terrà in un centro sociale del centro storico.
Il Partito Democratico di Siena si prepara a scendere in campo con una serie di incontri pubblici per spiegare il proprio no al referendum costituzionale del 22-23 marzo. A partire dal 25 febbraio, l’Unione Comunale del PD organizza una campagna di sensibilizzazione che prenderà il via dal Circolo Fazio Fabbrini, in Viale Avignone 14, con inizio alle 18. Tra i relatori, spiccano Paola Rosignoli del Comitato Avvocati per il No e Rossana Salluce, segretaria dell’Unione Comunale PD Siena. L’iniziativa rappresenta un tentativo di coinvolgere i cittadini su una riforma che, secondo i promotori, merita di essere capita per essere rifiutata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Referendum: al via campagna Pd, no a una giustizia controllata dal governoIl Pd ha avviato una campagna per il referendum, invitando gli italiani a votare No il 22 e 23 marzo.
Referendum ‘SìSepara’. Parte la campagnaÈ stata avviata la campagna per il referendum ‘SìSepara’, che propone una riforma volta a uniformarsi agli standard europei.
Approfondimenti, notizie e discussioni
Argomenti discussi: Dimensionamento scolastico: bocciato emendamento Pd al Milleproroghe; Referendum, diritti civili e futuro: il confronto tra i giovani di Forza Italia e PD di Siena; Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 26 febbraio: l’ordine del giorno; Rapolano Terme, in consiglio si parlerà solo di scuola.
Una nuova struttura, moderna ed efficiente, per la scuola primaria “Achille Sclavo” di Siena. La sede rinnovata è stata inaugurata ufficialmente oggi, dal Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e dall’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica, Lorenzo Loré S - facebook.com facebook