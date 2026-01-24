Referendum | al via campagna Pd no a una giustizia controllata dal governo

Il Pd ha avviato una campagna per il referendum, invitando gli italiani a votare No il 22 e 23 marzo. L’obiettivo è difendere i principi della Costituzione e contrastare una legge che, secondo i promotori, rischia di aumentare il controllo del governo sulla giustizia. Un voto consapevole e responsabile per preservare l’indipendenza del sistema giudiziario e i valori fondamentali del nostro ordinamento.

Roma, 24 gen (Adnkronos) - "Il 22 e il 23 marzo vota No. Per difendere la Costituzione. Per dire No alla legge del più forte. Per dire No a un Governo che pretende l'impunità. Per dire No a una giustizia controllata dal Governo". Il Pd ha lanciato dalle 15 una campagna nazionale per il No al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. "Una mobilitazione nel merito per smontare la riforma del governo Meloni, che mina l'equilibrio costituzionale e la separazione dei poteri. La campagna si articola su materiali per i circoli ed eventi, tante iniziative territoriali e una forte spinta sui social", spiega il Pd.

