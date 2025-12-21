Referendum ‘SìSepara’ Parte la campagna

È stata avviata la campagna per il referendum ‘SìSepara’, che propone una riforma volta a uniformarsi agli standard europei. La riforma si basa sulla separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, considerata fondamentale per garantire un processo equo, come sancito dalla Costituzione. Questa iniziativa mira a rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario e a promuovere un’attenta riflessione sulle modalità di amministrazione della giustizia nel nostro paese.

Una riforma trasversale per allinearsi agli altri paesi europei, partendo dal presupposto che la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante sta alla base del ‘giusto processo’ sancito dalla Costituzione. Sono questi alcuni dei principi che hanno portato alla nascita del Comitato ‘SìSepara’ promosso dalla Fondazione Luigi Enaudi in vista del referendum della giustizia. Comitato che è stato presentato ieri mattina nel ridotto del Teatro del Giglio dai fondatori Corrado Besozzi, Ludovica Giorgi e Marco Agnitti, alla presenza dei primi firmatari – ‘trasversali’ ma per lo più di area filogovernativa – tra i quali il sindaco Mario Pardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendum ‘SìSepara’. Parte la campagna Leggi anche: Il comitato SìSepara spiega la riforma della giustizia in vista del referendum Leggi anche: Al via la campagna per il referendum sulla riforma della Giustizia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Verso il referendum: depositate le firme, ancora non parte la campagna per il No. Prima si guarda alle Regionali - Con il deposito delle firme da parte delle opposizioni per la richiesta del referendum confermativo sulla riforma della Giustizia, prende ufficialmente il via la campagna referendaria per il No. notizie.tiscali.it Referendum giustizia, Arianna Meloni riunisce i partiti nella sede di Fdi: nasce il comitato unico della destra - Vertice in via della Scrofa con i tre partiti di maggioranza per lanciare la campagna referendaria sulla separazione delle carriere ... ilfattoquotidiano.it Parte la campagna per il referendum. Gratteri guida il No, Marina icona del Sì - Ultimo voto del Parlamento, poi da domani si aprono ufficialmente le ostilità referendarie sulla riforma della Giustizia. ilgiornale.it Separazione delle carriere in magistratura, presentato il comitato per il sì al referendum ‘SìSepara’ - facebook.com facebook Separazione carriere, il derby a destra sul referendum: Forza Italia anticipa FdI e lancia i suoi comitati per il Sì. La circolare di Mulè e Battistoni a parlamentari e coordinatori regionali: "Organizzate comitati ed eventi sul territorio". x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.