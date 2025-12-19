Auto in piazza Saffi l' affondo di Pd M5s Avs e Rinnoviamo | Maggioranza divisa e in imbarazzo assente dal Consiglio
Nella serata di giovedì, il consiglio comunale ha assistito a un acceso dibattito sulla mozione della Lega per l’apertura di piazza Saffi alle auto, suscitando divisioni e imbarazzo tra le forze di maggioranza, assenti dall’aula. La proposta ha diviso l’opposizione, unita nel criticare la mancanza di coesione e di presenza della maggioranza, evidenziando una situazione di tensione e incertezza nel panorama politico locale.
In consiglio comunale di giovedì sera è tornata in discussione la mozione sulla proposta della Lega di aprire piazza Saffi all'accesso delle auto, con lo spegnimento in alcune fasce orarie del sistema di controllo degli accessi, proposta che l’opposizione unita (Partito Democratico, Movimento 5. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: La richiesta di Mattarella spacca il Pd. Imbarazzo Schlein, Avs e M5S tirano dritto
Leggi anche: Piano Trump per Gaza, si vota la risoluzione della maggioranza: Pd, M5s e Avs orientati ad astenersi
Auto in piazza Saffi, l'affondo di Pd, M5s, Avs e Rinnoviamo: Maggioranza divisa e in imbarazzo, assente dal Consiglio.
Forlì, la rivoluzione al contrario: “Riportiamo le auto in piazza” - Forlì, 16 novembre 2025 – Riportare dopo decenni le auto nella piazza intitolata ad Aurelio Saffi, quella principale per Forlì, un capoluogo di provincia di 118mila abitanti: è stata questa la ... ilrestodelcarlino.it
Mezzacapo, altro affondo: "Piazza Saffi non è un ‘salotto’. Scene da stato di abbandono" - Se non fosse ex vicesindaco e ancora componente della maggioranza, consigliere comunale della Lega, al governo della città, le esternazioni di Daniele Mezzacapo (nella foto) potrebbero benissimo ... ilrestodelcarlino.it
Piazza Saffi, la rotatoria diventa definitiva - Il progetto prevede la definitiva sistemazione di piazza Saffi, dopo un lungo periodo di sperimentazione. ilsecoloxix.it
LA SENTENZA | Condannato per omicidio stradale il conducente dell’auto che nel 2022 investì una signora in piazza della Repubblica a Lamezia Terme - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.