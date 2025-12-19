Auto in piazza Saffi l' affondo di Pd M5s Avs e Rinnoviamo | Maggioranza divisa e in imbarazzo assente dal Consiglio

Nella serata di giovedì, il consiglio comunale ha assistito a un acceso dibattito sulla mozione della Lega per l’apertura di piazza Saffi alle auto, suscitando divisioni e imbarazzo tra le forze di maggioranza, assenti dall’aula. La proposta ha diviso l’opposizione, unita nel criticare la mancanza di coesione e di presenza della maggioranza, evidenziando una situazione di tensione e incertezza nel panorama politico locale.

