Dl Sicurezza c’è il fermo preventivo | ma il pm potrà annullarlo subito Lo scudo penale solo per legittima difesa evidente

Il governo ha deciso di mantenere il fermo preventivo, ma con alcune restrizioni. Il pubblico ministero potrà annullarlo subito se non ci sono i requisiti. Lo scudo penale, invece, si applicherà solo in casi di legittima difesa “evidente”. La novità mira a controllare meglio le misure, senza eliminare del tutto il fermo preventivo.

Il fermo preventivo ci sarà, ma circoscritto e sottoposto al controllo del pubblico ministero. Lo scudo penale pure, ma dovrà essere “ evidente ” la sussistenza della legittima difesa. Dopo una serrata trattativa col Quirinale, il nuovo decreto-legge sulla sicurezza viene leggermente edulcorato dal governo, ma conserva intatte le sue misure-bandiera. A partire dalla possibilità per le forze dell’ordine, in occasione di manifestazioni, di “accompagnare nei propri uffici”, trattenendole per un massimo di 12 ore, persone “rispetto alle quali sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento ” dell’evento di piazza, anche se non hanno commesso alcun reato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Domani il governo porta in Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza.

