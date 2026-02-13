Ruba alcolici e minaccia la commessa di un supermercato per fuggire | denunciato per rapina 43enne straniero

Giovanni Rossi, 43 anni straniero, è stato denunciato dai carabinieri di Fornovo di Taro dopo aver tentato di rapinare un supermercato della zona, minacciando la commessa e fuggendo con alcune bottiglie di alcolici.

I carabinieri della Stazione di Fornovo di Taro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 43enne straniero che, al termine delle verifiche e degli accertamenti svolti è ritenuto il presunto responsabile di un tentativo di rapina in danno di un supermercato della zona. Nell’ambito della medesima attività investigativa l’uomo è tato anche denunciato per aver fornito false dichiarazioni sulla propria identità personale ai Carabinieri intervenuti. L'episodio risale al pomeriggio del 28 gennaio scorso, quando un uomo si è introdotto all'interno di un supermercato di Fornovo.🔗 Leggi su Parmatoday.it

