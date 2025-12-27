Paura in pasticceria | commessa aggredita e rapinatore in fuga

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura in vico dei Castagna nel centro storico genovese. Intorno alle ore 14 di sabato 27 dicembre 2025 c'è stata una rapina presso la pasticceria Viganotti. Un uomo è entrato nel locale e, nel tentativo di portare via l'incasso, ha strattonato una dipendente di 30 anni, procurandole un trauma a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

paura in pasticceria commessa aggredita e rapinatore in fuga

© Genovatoday.it - Paura in pasticceria: commessa aggredita e rapinatore in fuga

Leggi anche: Afferra il rotolo di gioielli e tanta la fuga, rapinatore braccato dalla commessa che lo fa arrestare

Leggi anche: Afferra il rotolo di gioielli e tanta la fuga, rapinatore braccato dalla commessa che lo fa arrestare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Paura in pasticceria: commessa aggredita e rapinatore in fuga - Soccorsa e portata in ospedale una 30enne in vico dei Castagna, i carabinieri hanno avviato le ricerche nella zona ... genovatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.