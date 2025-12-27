Paura in pasticceria | commessa aggredita e rapinatore in fuga
Paura in vico dei Castagna nel centro storico genovese. Intorno alle ore 14 di sabato 27 dicembre 2025 c'è stata una rapina presso la pasticceria Viganotti. Un uomo è entrato nel locale e, nel tentativo di portare via l'incasso, ha strattonato una dipendente di 30 anni, procurandole un trauma a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
