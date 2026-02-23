Paura per la squadra di volley | sul posto anche elisoccorso di Bologna

Un grave incidente stradale ha provocato un incendio nella galleria del Seminario a Carpineti, causando paura tra i membri della squadra di volley che si trovavano nelle vicinanze. L’incidente ha richiesto l’intervento di numerosi mezzi di soccorso, tra cui un elicottero di Bologna. Le fiamme hanno avvolto il veicolo coinvolto, mentre i soccorritori lavoravano per mettere in sicurezza l’area. La situazione resta critica e si attendono aggiornamenti sulle condizioni.

Due feriti gravi trasportati in ospedale, a bordo del minivan che ha preso fuoco in galleria una squadra di pallavolo Under 15 Il velivolo attrezzato per le emergenze critiche è decollato dalla base bolognese per raggiungere rapidamente il luogo dell'incidente, dove un'auto e un pulmino di una squadra di pallavolo Under 15 si erano scontrati, prendendo successivamente fuoco. L’intervento del mezzo è stato coordinato con un secondo elisoccorso giunto da Pavullo, rendendo possibile il trasporto d'urgenza dei feriti più gravi verso centri specializzati. Una donna di 59 anni e un ragazzino di 14 anni sono stati stabilizzati sul posto e trasferiti in volo all'Ospedale Maggiore di Parma. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Figino, infortunio sul lavoro: morto un uomo di 70 anni, sul posto l’elisoccorso e i vigili del fuocoUn incidente sul lavoro si è verificato a Figino Serenza, provocando il decesso di un uomo di 70 anni.

Figino, tragedia sul lavoro: morto un uomo di 70 anni, sul posto l’elisoccorso e i vigili del fuocoUn incidente mortale si è verificato oggi, 12 gennaio, a Figino Serenza, causando la perdita di vita di un uomo di 70 anni.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Due gol nei primi 120 secondi per la squadra più in forma d'Italia: questo Cagliari fa paura a tutti!; Pazienza: Bisogna accettare di aver paura. I leader aiuteranno il gruppo; Raya: L’Arsenal deve giocare senza paura per terminare l’attesa per il titolo; Palladino e De Roon non temono Dortmund e il Muro giallo: Leggeri e sfrontati, senza paura.

Paura per l’Oviedo: agguato dei tifosi alla propria squadra al rientro dalla sconfitta di SivigliaDopo l’umiliante sconfitta a Siviglia per 4-0 i giocatori e i dirigenti del Real Oviedo sono stati assaliti dai propri tifosi al rientro in città. Un centinaio di ultrà hanno compiuto una imboscata ... fanpage.it

Canino (Contro Calcio RadioWeb): Vanoli trasmette la sua paura alla squadra. E' la chiave di lettura della partita di sabatoTorinoGranata ha intervistato Maurizio Canino, direttore di Contro Calcio RadioWeb e giornalista fiorentino. Appassionato viola, ma simpatizzante granata. Per prima cosa gli chiediamo ... torinogranata.it

. @1913parmacalcio, #Cuesta non ha paura del Milan: "Squadra variabile. Abbiamo la possibilità di fare punti" - #MilanParma #ParmaCalcio #Parma x.com

Lazio, l’Olimpico vuoto fa paura: attesa per la risposta dei tifosi dopo l’appello della squadra - facebook.com facebook