Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice trasferita in elisoccorso a Roma

Una bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice, probabilmente a causa di un malfunzionamento nel sistema di aggancio. La piccola è scivolata e si è ferita gravemente, richiedendo un intervento urgente. Un'eliambulanza l’ha trasportata a Roma, dove riceverà le cure necessarie. La pista è stata temporaneamente chiusa per le verifiche sulla sicurezza del mezzo.

L'incidente sulle piste. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, successivamente è stato disposto il trasferimento al 'Gemelli' Incidente sulle piste da sci a Campo Felice dove una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia finendo sulla neve. A riportarlo è l'Ansa. Secondo le prime informazioni, la piccola è rimasta sempre cosciente: dopo l'impatto avrebbe accusato dolori in varie parti del corpo. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari del 118, la bambina è stata trasportata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Bambina di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice: trasferita in elisoccorso al Gemelli di RomaUna bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice, provocando preoccupazione tra i presenti.

Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, elitrasportata d’urgenza a RomaUna bambina di 7 anni è caduta dalla seggiovia a Campo Felice a causa di un malfunzionamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Campo Felice, bimba cade da seggiovia: trasferita in elisoccorso a Roma; Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia e viene trasportata al Gemelli in elisoccorso; Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice, trasferita in elisoccorso al Gemelli di Roma; Campo Felice: bimba di 7 anni cade dalla seggiovia, non è grave.

Cade dalla seggiovia a Campo Felice, bimba di 7 anni trasferita al GemelliCAMPO FELICE – Paura sulle piste nella giornata di ieri. Una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia nel comprensorio sciistico di Campo Felice, riportando traumi che hanno reso necessario il ... terremarsicane.it

Campo Felice: bimba di 7 anni cade dalla seggiovia, dopo L’Aquila il trasporto al GemelliIncidente sulle piste di Campo Felice, dove una bambina di 7 anni è caduta da una seggiovia finendo sulla neve. La piccola, secondo quanto riferito nelle prime informazioni, è rimasta sempre cosciente ... rete8.it

INCIDENTI Bambina di 7 anni cade dalla seggiovia a Campo Felice: trasferita in elisoccorso al Gemelli di Roma Ecco cosa è successo - facebook.com facebook

Bambina cade da seggiovia a Campo Felice x.com