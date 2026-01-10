L'operazione USA in Venezuela apre dubbi sui Mondiali 2026 | La FIFA dovrebbe intervenire come fatto con la Russia

L’intervento degli Stati Uniti in Venezuela solleva preoccupazioni sulla stabilità politica e sulla coerenza delle decisioni sportive internazionali. Claudio Morresi, ex Segretario allo Sport dell’Argentina, invita la FIFA a intervenire con fermezza, richiamando il caso della Russia, per garantire trasparenza e imparzialità in vista dei Mondiali 2026. La questione mette in discussione il ruolo delle istituzioni sportive nelle situazioni geopolitiche complesse.

Claudio Morresi, ex Segretario allo Sport dell'Argentina ed ex calciatore, attacca l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela e chiede alla FIFA di prendere provvedimenti duri, richiamando il precedente della Russia. Una presa di posizione che accende il dibattito politico-sportivo alla vigilia della Coppa del Mondo 2026.

