Blatter invita a boicottare i Mondiali 2026 | Meglio restare a casa negli USA non è sicuro
Sepp Blatter chiede ai tifosi di non andare ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti. L’ex presidente della FIFA invita a restare a casa, sostenendo che negli Usa non è sicuro. Le sue parole riaccendono il dibattito sul possibile boicottaggio della rassegna iridata.
L'ex presidente della FIFA, Sepp Blatter, invita i tifosi a boicottare gli Stati Uniti durante i Mondiali 2026, sollevando dubbi su sicurezza e clima politico: le sue parole riaccendono il dibattito su un possibile boicottaggio della rassegna iridata.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Blatter Fifa
Sepp Blatter contro Infantino: “Non ha rispetto. La Coppa del Mondo secondo me è alla Casa Bianca”
Sorteggio mondiali 2026, lo show negli Usa con un’ora di ritardo: Trump riceverà un premio per la pace
Ultime notizie su Blatter Fifa
Argomenti discussi: Usa, Sepp Blatter appoggia il boicottaggio della Coppa del Mondo; Effetto Trump sui Mondiali, crescono gli appelli al boicottaggio; Video. Usa, Sepp Blatter appoggia il boicottaggio della Coppa del Mondo; Sepp Blatter invita i tifosi di calcio a saltare la Coppa del Mondo negli Stati Uniti: State lontani dagli USA!.
TASS (TELEGRAM) * «L’EX PRESIDENTE DELLA FIFA SEPP BLATTER HA ESORTATO I TIFOSI A BOICOTTARE LE PARTITE DEI MONDIALI NEGLI STATI UNITI»L’ex presidente della FIFA Sepp Blatter ha esortato i tifosi a boicottare le partite dei Mondiali negli Stati Uniti. In ogni caso, in televisione si vedrà meglio. agenziagiornalisticaopinione.it
L'ex presidente Fifa Blatter appoggia invito a boicottare la Coppa del Mondo di calcio negli UsaLe tensioni della comunità internazionale con gli Stati Uniti, per via delle politiche aggressive di Trump in patria e all'estero, stanno sfociando in appelli a boicottare la Coppa del Mondo di calcio ... msn.com
Mondiale 2026: Blatter invita i tifosi a evitare gli Stati Uniti x.com
Blatter invita i tifosi a evitare gli Stati Uniti per il Mondiale 2026, sottolineando rischi e controversie legate all'evento https://tinyurl.com/3trn88ws - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.