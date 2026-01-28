Blatter invita a boicottare i Mondiali 2026 | Meglio restare a casa negli USA non è sicuro

Sepp Blatter chiede ai tifosi di non andare ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti. L’ex presidente della FIFA invita a restare a casa, sostenendo che negli Usa non è sicuro. Le sue parole riaccendono il dibattito sul possibile boicottaggio della rassegna iridata.

L'ex presidente della FIFA, Sepp Blatter, invita i tifosi a boicottare gli Stati Uniti durante i Mondiali 2026, sollevando dubbi su sicurezza e clima politico: le sue parole riaccendono il dibattito su un possibile boicottaggio della rassegna iridata.

