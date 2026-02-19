Paul Seixas ha vinto la seconda tappa della Volta ao Algarve 2026, sorprendendo Juan Ayuso. La corsa di 147,2 chilometri, da Portimão all’Alto da Fóia, ha visto una fuga intensa e una lotta serrata nel gruppo. Seixas ha sfruttato un attacco deciso negli ultimi chilometri, superando i rivali in salita. Ayuso, invece, ha tentato di reagire senza successo. La gara si è conclusa con un finale emozionante in salita, lasciando tutti senza parole. La corsa continua con grandi aspettative per le prossime tappe.

La frazione ha preso il via da Portimão con una lunga fuga di nove corridori, che ha conquistato il primo GPM di giornata, il Picota (1,4 km al 7,9% di pendenza media). Il plotone ha mantenuto il controllo del ritmo nel tratto centrale, caratterizzato da saliscendi continui che hanno impedito agli inseguitori di rientrare con facilità. Man mano che il percorso diventava più impegnativo, il gruppo degli attaccanti si è ridotto e solo cinque corridori hanno affrontato la penultima salita di Casais (2 km al 7,9%). Gli atleti in fuga sono stati Hugo Nunes (CredibomLa alumions Marcos Car), Gorka Sorrarain (Caja Rural), Enzo Leijnse (AnicolorCampicarn), German Nicolas Tivani e Tomas Contte (Aviludo – Louletano Loulè), a 15 chilometri dal traguardo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Paul Seixas sorprende Juan Ayuso e vince la seconda tappa della Volta ao Algarve

Volta ao Algarve, Paul Magnier vince la volata della tappa inauguralePaul Magnier ha conquistato la prima tappa della Volta ao Algarve 2026, grazie a una volata di forza e strategia.

Paul Magnier trionfa nella volata della prima tappa della Volta ao AlgarvePaul Magnier ha vinto la prima tappa della Volta ao Algarve 2026, sorprendendo gli avversari con una volata vincente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.