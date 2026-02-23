Pasalic gol in Atalanta Napoli tra i migliori in Serie A | ma Calhanoglu ha fatto meglio!

Pasalic ha segnato un gol importante in Atalanta Napoli, un episodio che ha attirato l’attenzione tra i migliori della stagione. La sua rete ha contribuito alla partita, ma Calhanoglu ha superato il suo risultato con un gol più preciso e decisivo. Entrambi i giocatori hanno mostrato grande abilità sul campo, creando momenti di grande spettacolo. La loro performance si inserisce in un campionato sempre più competitivo. La sfida tra i due prosegue nelle prossime partite.

Nel panorama calcistico italiano, esistono giocatori che agiscono sotto traccia, lontano dalle luci dei riflettori, ma con un'efficacia realizzativa che farebbe invidia a molti attaccanti di ruolo. Uno di questi è senza dubbio Mario Pasalic, il centrocampista dell'Atalanta che ha segnato il gol del 2-1 contro il Napoli. Hakan Calhanoglu fa meglio di Mario Pasalic. Secondo i dati forniti da Opta Paolo, il noto portale specializzato nella raccolta e analisi di statistiche sportive, il rendimento di Pasalic dal suo arrivo a Bergamo è semplicemente sbalorditivo.

L’Atalanta rimonta e stende il Napoli con i gol di Pasalic e SamardzicL’Atalanta conquista tre punti contro il Napoli grazie a una rimonta decisa nella ripresa, dopo aver subito lo svantaggio iniziale.

Serie A, l’Atalanta ribalta il Napoli: Pasalic e Samardzic fanno volare la DeaPasalic e Samardzic hanno portato l’Atalanta a una vittoria sorprendente contro il Napoli, che si è conclusa 2-1.

L’Atalanta ribalta il Napoli che prende gol a difesa schierata e schiuma rabbia con Chiffi e VARPasalic e Samardzic gli autori dei gol che danno la vittoria alla ‘dea’. I cambi di Palladino nella ripresa danno la sterzata alla partita. Proteste dei partenopei per il rigore revocato su Hojlund e ... fanpage.it

L’Atalanta rimonta e stende il Napoli con i gol di Pasalic e SamardzicSuccesso che allunga a nove la serie positiva atalantina nel 2026: sette vittorie e due pareggi, 23 punti nelle ultime nove giornate. ilgiorno.it

Calvarese: “VAR sbaglia due volte, zero uniformità” Il dibattito sugli episodi di Atalanta-Napoli si arricchisce di un’analisi tecnica autorevole. Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, interviene sui social puntando il focus sull’utilizzo del VAR. “#AtalantaNapoli | Il VAR - facebook.com facebook

