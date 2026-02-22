Serie A l’Atalanta ribalta il Napoli | Pasalic e Samardzic fanno volare la Dea

Pasalic e Samardzic hanno portato l’Atalanta a una vittoria sorprendente contro il Napoli, che si è conclusa 2-1. La squadra di Palladino ha segnato due gol dopo essere stata in svantaggio, grazie a un’ottima reazione nella ripresa. La vittoria permette alla Dea di avvicinarsi alla zona Champions, riducendo il distacco a cinque punti. La partita ha dimostrato la determinazione della squadra bergamasca e il momento difficile degli azzurri.

L’ Atalanta vince 2-1 in rimonta contro il Napoli e accorcia sulla zona Champions. La squadra di Palladino sale a 45 punti e accorcia sugli azzurri, riducendo lo svantaggio a soli cinque punti. I campioni d’Italia possono a loro volta essere avvicinati dalla Roma, in campo stasera contro la Cremonese. In attesa della sfida dell’Olimpico e vista la sconfitta della Juventus di ieri, la lotta per i primi quattro posti diventa più avvincente che mai. Gli azzurri passano in vantaggio al 16’ con un colpo di testa di Sam Beukema. La Dea non riesce a pungere ed è il Napoli, a cui viene revocato un rigore, ad essere più insidioso con l’imprendibile Alisson Santos. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Pasalic e Samardzic firmano la rimonta dell'Atalanta, Napoli battuto 2-1Pasalic e Samardzic hanno segnato i gol decisivi che hanno portato l’Atalanta a superare il Napoli 2-1, grazie a una buona azione nel secondo tempo.

L'Atalanta vince ancora e stende il Torino: De Ketelaere e Pasalic fanno volare la squadra di PalladinoL'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Torino nel ventunesimo turno di Serie A.

Nel ventiseiesimo turno di Serie A l'Atalanta rimonta il Napoli e vince 2-1 a Bergamo. In avvio di gara gli azzurri colpiscono poco dopo il quarto d'ora. Al 18' cross su punizione di Gutierrez e incornata vincente di Beukema, per l'1-0. I padroni di casa provano a

