L’Atalanta rimonta e stende il Napoli con i gol di Pasalic e Samardzic

L’Atalanta conquista tre punti contro il Napoli grazie a una rimonta decisa nella ripresa, dopo aver subito lo svantaggio iniziale. La causa della vittoria deriva dalla capacità della squadra di adattarsi e sfruttare le sostituzioni, che hanno cambiato il ritmo del match. Pasalic e Samardzic trovano la rete decisiva, portando i bergamaschi in una posizione più favorevole in classifica. La partita si conclude con un risultato che fa discutere gli appassionati di calcio.

Bergamo, 22 febbraio 2026 – L’Atalanta piomba nelle zone alte della classifica grazie alla vittoria casalinga in rimonta sul Napoli per 2-1, sfruttando la panchina lunga e i cambi, con una supremazia tattica nella ripresa che permette di ribaltare lo 0-1 del primo tempo. Dea che riaggancia il Como al sesto posto a 45 punti, ad un solo punto dalla Juventus quinta, ma ora anche il Napoli a 50 non è più a una distanza siderale come qualche giornata fa. La squadra di Palladino torna ad affacciarsi ai piani alti della classifica dopo una gara dai due volti, un primo tempo scialbo, di sofferenza, u na ripresa, dal 55’ in poi, dominata, con i due gol fotocopia che hanno ribaltato il punteggi o: cross da sinistra, di Zalewski su corner per la girata di Pasalic al 61’ e di Bernasconi per la girata di Samardzic venti minuti più tardi, e difesa napoletana ferma a giocare alle belle statuine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

