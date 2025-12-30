Collaborazione tra Comune e privati | nuova vita all’Auditorium

Il Comune di [Nome Città] ha annunciato un progetto di riqualificazione dell’auditorium di via Meda, con un investimento di 260mila euro. L’intervento prevede l’installazione di nuove poltrone, uno schermo aggiornato e dotazioni tecniche per migliorare le attività culturali e cinematografiche. La collaborazione tra enti pubblici e privati mira a valorizzare uno spazio storico, offrendo servizi più moderni e funzionali alla comunità.

Riqualificazione dell’auditorium di via Meda: 260mila euro per nuove poltrone, schermo e dotazioni per il cinema. Il Comune di Rho ha condiviso con “ Barz and Hippo “, società che gestisce in concessione l’attività di cinema, la volontà di partecipare al bando di Regione Lombardia per l’adeguamento strutturale delle sale di spettacolo. Rho si è classificata all’ottavo posto su 118 partecipanti, ottenendo fondi per 150.898 euro. Il progetto ammonta in tutto a 260mila euro. Prevede la sostituzione delle poltrone ammalorate, il rifacimento del pavimento, l’adeguamento dell’impianto elettrico, la sistemazione dello schermo e degli impianti audio e luci del palco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

