Parolacce e insulti durante Atalanta-Napoli | la moglie pensa che siano per lei e accoltella il marito

Durante la partita tra Atalanta e Napoli, un uomo è stato accoltellato dalla moglie dopo aver sentito insulti e parole offensive rivolte a lei. La donna ha interpretato le parole come un attacco personale e ha reagito in modo violento, ferendo il marito con un coltello. La scena si è svolta in modo improvviso, in un appartamento di Capodimonte, dove un pomeriggio tra amici si è trasformato in una vera e propria tragedia.

Sangue, un coltello conficcato nella parete e un uomo trasportato d'urgenza in ospedale. Immagini che con il calcio non dovrebbero avere nulla a che fare, ma che si sono materializzate nel salotto di una coppia dopo Atalanta-Napoli. Durante il match, un tifoso napoletano di 40 anni residente a Capodimonte è stato accoltellato dalla moglie al culmine di un tragico malinteso. Tutto è nato dalla tensione in campo: la decisione del Var di revocare un rigore agli azzurri ha scatenato la rabbia dell'uomo che, in un momento di frustrazione, ha iniziato a inveire contro lo schermo. La moglie, 35 anni, si è però convinta che quegli insulti fossero rivolti a lei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Insulti per il rigore negato in Atalanta-Napoli, la moglie pensa siano per lei e accoltella il marito: arrestataUna donna ha aggredito il marito con un coltello dopo aver frainteso insulti rivolti durante il rigore negato in Atalanta-Napoli.

Goal annullato al Napoli, pensa che parolacce siano rivolte a lei e accoltella il maritoDurante la partita Atalanta-Napoli, un goal annullato ha scatenato una lite domestica che si è trasformata in violenza.

Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano per lei e lo accoltella

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming; NEWS - Atalanta-Napoli, pensa che le parolacce del marito siano rivolte a lei e lo accoltella; Pensa che parolacce siano rivolte a lei e accoltella il marito durante Atalanta – Napoli; Il repertorio di insulti improperi offese parolacce minacce che accompagna gli eventi sportivi.

Parolacce e insulti durante Atalanta-Napoli: la moglie pensa che siano per lei e accoltella il maritoUn pomeriggio davanti alla tv si trasforma in tragedia a Capodimonte quando viene revocato un rigore agli uomini di Conte ... msn.com

Insulti all’arbitro dopo rigore tolto al Napoli, moglie pensa siano per lei e accoltella il coniugeNAPOLI, CAPODIMONTE: Atalanta – Napoli in tv, parolacce di un 40enne per il rigore negato. La moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella. Poi lancia altre lame e una si conficca nel muro. Arrest ... ilmediano.com

Atalanta-Napoli è in tv, l’arbitro nega un rigore ai partenopei e la reazione di un tifoso 40enne è colorita. Vola qualche parolaccia e la moglie, napoletana di 35 anni, pensa che gli insulti siano rivolti a lei. Minaccia il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe - facebook.com facebook

Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella x.com