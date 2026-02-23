Goal annullato al Napoli pensa che parolacce siano rivolte a lei e accoltella il marito

Da primacampania.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita Atalanta-Napoli, un goal annullato ha scatenato una lite domestica che si è trasformata in violenza. La donna, convinta di essere stata insultata, ha reagito con rabbia e ha colpito il marito con un coltello. La discussione, nata in un contesto di tensione, si è poi intensificata, portando alla scoperta di parole offensive rivolte alla donna. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi di conflitti in famiglia durante eventi sportivi.
goal annullato al napoli pensa che parolacce siano rivolte a lei e accoltella il marito
© Primacampania.it - Goal annullato al Napoli, pensa che parolacce siano rivolte a lei e accoltella il marito

NAPOLI, 23 FEBBRAIO 2026 – Lite domestica degenerata in aggressione durante la partita Atalanta-Napoli. Una donna di 35 anni è stata arrestata dai Carabinieri della stazione di Capodimonte con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione, il marito quarantenne stava guardando l’incontro in televisione quando alcuni insulti pronunciati durante la gara sarebbero stati interpretati dalla moglie come rivolti a lei. Ne è nata una discussione culminata nel lancio di forbici e nel tentativo di colpire l’uomo con un coltello da cucina. La vittima, ferita ma cosciente, ha allertato prima il 112 e poi il 118. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Napoli, parolacce alla tv per un rigore negato: la moglie pensano sia rivolte a lei e lo accoltellaUna donna ha aggredito il marito con un coltello dopo una discussione sulla partita di calcio, scatenata dal rigore negato dall’arbitro.

Napoli, parolacce alla tv per un rigore negato: la moglie lo accoltella pensando sia rivolte a leiUn uomo ha ricevuto insulti pesanti in diretta televisiva dopo aver subito un rigore negato, scatenando una reazione violenta della moglie.

Il gol annullato al Napoli contro Parma per fuorigioco #arbitro #seriea #golannullato #paulnanfah

Video Il gol annullato al Napoli contro Parma per fuorigioco #arbitro #seriea #golannullato #paulnanfah

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hien-Hojlund, che caos: goal annullato al Napoli tra le polemiche; Rigore tolto e gol annullato al Napoli: bufera su Chiffi. Marelli spietato; Atalanta-Napoli, Manna furioso: Il gol che ci hanno annullato è imbarazzante; Napoli, il gol annullato a Gutierrez una decisione assurda.

goal annullato al napoliNapoli, furia Manna dopo gol annullato con Atalanta: Imbarazzante, dov'è il Var?. Silenzio ConteFuria Napoli dopo la sconfitta con l'Atalanta. Oggi, domenica 22 febbraio, la squadra partenopea è stata battuta 2-1 dalla Dea alla New Balance Arena nel big match della 26esima giornata di Serie A. L ... adnkronos.com

Chiffi insufficiente, ma decisivo è anche il Var (Aureliano): Incoerentemente, non interviene sul gol annullato al NapoliL'arbitro di Atalanta-Napoli Chiffi bersagliato dopo il gol di Gutierrez annullato per un contatto tra Hojlund e Hien. ilnapolista.it