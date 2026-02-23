goal annullato al napoli pensa che parolacce siano rivolte a lei e accoltella il marito

Durante la partita Atalanta-Napoli, un goal annullato ha scatenato una lite domestica che si è trasformata in violenza. La donna, convinta di essere stata insultata, ha reagito con rabbia e ha colpito il marito con un coltello. La discussione, nata in un contesto di tensione, si è poi intensificata, portando alla scoperta di parole offensive rivolte alla donna. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi di conflitti in famiglia durante eventi sportivi.

NAPOLI, 23 FEBBRAIO 2026 – Lite domestica degenerata in aggressione durante la partita Atalanta-Napoli. Una donna di 35 anni è stata arrestata dai Carabinieri della stazione di Capodimonte con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Secondo la ricostruzione, il marito quarantenne stava guardando l’incontro in televisione quando alcuni insulti pronunciati durante la gara sarebbero stati interpretati dalla moglie come rivolti a lei. Ne è nata una discussione culminata nel lancio di forbici e nel tentativo di colpire l’uomo con un coltello da cucina. La vittima, ferita ma cosciente, ha allertato prima il 112 e poi il 118. 🔗 Leggi su Primacampania.it

Napoli, parolacce alla tv per un rigore negato: la moglie pensano sia rivolte a lei e lo accoltellaUna donna ha aggredito il marito con un coltello dopo una discussione sulla partita di calcio, scatenata dal rigore negato dall’arbitro.

Napoli, parolacce alla tv per un rigore negato: la moglie lo accoltella pensando sia rivolte a leiUn uomo ha ricevuto insulti pesanti in diretta televisiva dopo aver subito un rigore negato, scatenando una reazione violenta della moglie.

Il gol annullato al Napoli contro Parma per fuorigioco #arbitro #seriea #golannullato #paulnanfah

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Hien-Hojlund, che caos: goal annullato al Napoli tra le polemiche; Rigore tolto e gol annullato al Napoli: bufera su Chiffi. Marelli spietato; Atalanta-Napoli, Manna furioso: Il gol che ci hanno annullato è imbarazzante; Napoli, il gol annullato a Gutierrez una decisione assurda.

Napoli, furia Manna dopo gol annullato con Atalanta: Imbarazzante, dov'è il Var?. Silenzio ConteFuria Napoli dopo la sconfitta con l'Atalanta. Oggi, domenica 22 febbraio, la squadra partenopea è stata battuta 2-1 dalla Dea alla New Balance Arena nel big match della 26esima giornata di Serie A. L ... adnkronos.com

Chiffi insufficiente, ma decisivo è anche il Var (Aureliano): Incoerentemente, non interviene sul gol annullato al NapoliL'arbitro di Atalanta-Napoli Chiffi bersagliato dopo il gol di Gutierrez annullato per un contatto tra Hojlund e Hien. ilnapolista.it

Ancora un rigore negato. Ancora un goal annullato. Innanzi a questo scempio che disonora il calcio c’è scoramento. Ha ancora un senso compilare queste pagelle - facebook.com facebook

#SassuoloInter, la MOVIOLA LIVE: goal annullato a #Thorstvedt per fuorigioco millimetrico di #Laurienté x.com