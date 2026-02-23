Parma il cuestismo funziona | normalità che vale punti e crescita

Il termine “cuestismo” si diffonde a Parma a causa della convinzione che la normalità porti punti e crescita. Questa filosofia si basa sull’idea che vivere senza eccessi e mantenere un equilibrio quotidiano possa favorire il progresso personale e collettivo. Le persone adottano comportamenti semplici e concreti, rifiutando l’ostentazione. Un esempio concreto si vede nelle attività di piccoli imprenditori locali, che puntano sulla qualità senza esagerare.

Organizzazione, solidità difensiva e un'identità chiara. I numeri dopo 26 giornate premiano un progetto giovane e concreto. La vittoria contro il Milan è il manifesto del pragmatismo "L'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale". Lo cantava Lucio Dalla nel 1977 in 'Disperato erotico stomp', uno dei successi dell'artista bolognese conosciuto nel mondo della musica come una pietra miliare. In queste prime 26 partite da capo allenatore, sembra essere diventato un principio sul quale si basa il credo calcistico - oltre che la filosofia di vita - di Carlos Cuesta, 30enne di Palma di Maiorca planato sul pianeta Serie A da sconosciuto e diventato il più giovane esordiente a uscire con i tre punti in tasca da San Siro.