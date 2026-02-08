Il Bologna incassa un’altra sconfitta in casa contro il Parma. La squadra di casa gioca in dieci uomini dopo meno di mezz’ora per l’espulsione di Pobega, e si trova a difendersi fino alla fine. Nel finale, con il punteggio ancora sullo 0-0, arriva il rosso a Troilo e il Bologna resta in dieci. In pieno recupero, Ordonez segna il gol della vittoria con un tiro da fuori area, regalando tre punti ai parmigiani.

Bologna, 8 febbraio 2026 – Il Bologna perde ancora, lo fa contro il Parma che passa 0-1 al Dall’Ara. Rossoblù in dieci uomini dopo meno di mezz’ora a causa dell’espulsione di Pobega, si torna in parità numerica nel finale dopo il rosso a Troilo ma in pieno recupero è Ordonez che la decide con un destro da fuori area. E nel finale è decisivo Corvi con due super parate. Espulso Pobega. Italiano fa riposare Orsolini e Castro, gioca Bernardeschi a destra con Dallinga da prima punta. Cuesta lascua fuori il nuovo arrivato Strefezza e anche Ondrejka, tocca ad Oristanio agire da sotto punta con Pellegrino unico riferimento offensivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Crisi Bologna: ko in casa col Parma. Il gol di Ordonez vale tre punti

Approfondimenti su Bologna Parma

Nel match di oggi, il Parma batte il Bologna 1-0 grazie a un gol di Ordonez.

Lautaro Martinez ha segnato un gol importante nella trasferta di Bergamo, che ha contribuito alla vittoria dell’Inter.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bologna Parma

Argomenti discussi: Il Bologna crolla davanti al Milan. Rossoblù sempre più in crisi; Eurolega, che Virtus! La tripla di Vildoza esalta Bologna e manda in crisi Monaco; Il Milan espugna Bologna: 3-0 con Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot; ? Bologna in CRISI, Milan domina e rimane a -5 dall'Inter! Rabiot è ?.

Ordoñez condanna il Bologna al 94': crisi Italiano, quarto ko consecutivo in Serie AI rossoblù cadono ancora in campionato. Gara terminata 10 contro 10: espulso Pobega nel primo tempo, anche Troilo nel finale ... corrieredellosport.it

Il derby è del Parma. Bologna sempre più in crisiI crociati passano al Dall'Ara con la rete di Ordonez nel recupero e allungano sulla zona salvezza. Decisive anche le parete di Corvi. Rossoblù al quarto ko consecutivo ... rainews.it

Il Gruppo Realco, alle prese con una grave crisi finanziaria, ha presentato istanza di concordato preventivo al Tribunale di Bologna. E’ stata avviata la richiesta di cassa integrazione per circa 400 dipendenti. L'allarme dei Sindacati: salari in bilico già dalle pros facebook

Crisi #Bologna: per Enzo #Bucchioni il problema è il calo di intensità. «Il gioco di #Italiano richiede ritmo. Se cala, la squadra si allunga. Ha perso leader e i nuovi faticano, ma non chiedetegli di cambiare: o si sposa la sua filosofia o si cambia allenatore» x.com