Crisi Bologna | ko in casa col Parma Il gol di Ordonez vale tre punti

Da sport.quotidiano.net 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bologna incassa un’altra sconfitta in casa contro il Parma. La squadra di casa gioca in dieci uomini dopo meno di mezz’ora per l’espulsione di Pobega, e si trova a difendersi fino alla fine. Nel finale, con il punteggio ancora sullo 0-0, arriva il rosso a Troilo e il Bologna resta in dieci. In pieno recupero, Ordonez segna il gol della vittoria con un tiro da fuori area, regalando tre punti ai parmigiani.

Bologna, 8 febbraio 2026 – Il Bologna perde ancora, lo fa contro il Parma che passa 0-1 al Dall’Ara. Rossoblù in dieci uomini dopo meno di mezz’ora a causa dell’espulsione di Pobega, si torna in parità numerica nel finale dopo il rosso a Troilo ma in pieno recupero è Ordonez che la decide con un destro da fuori area. E nel finale è decisivo Corvi con due super parate. Espulso Pobega. Italiano fa riposare Orsolini e Castro, gioca Bernardeschi a destra con Dallinga da prima punta. Cuesta lascua fuori il nuovo arrivato Strefezza e anche Ondrejka, tocca ad Oristanio agire da sotto punta con Pellegrino unico riferimento offensivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

crisi bologna ko in casa col parma il gol di ordonez vale tre punti

© Sport.quotidiano.net - Crisi Bologna: ko in casa col Parma. Il gol di Ordonez vale tre punti

Approfondimenti su Bologna Parma

Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Parma 0-1, decide Ordonez

Nel match di oggi, il Parma batte il Bologna 1-0 grazie a un gol di Ordonez.

Lautaro Martinez, il gol a Bergamo non vale solo tre punti. Nuovo primato per l’argentino

Lautaro Martinez ha segnato un gol importante nella trasferta di Bergamo, che ha contribuito alla vittoria dell’Inter.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bologna Parma

Argomenti discussi: Il Bologna crolla davanti al Milan. Rossoblù sempre più in crisi; Eurolega, che Virtus! La tripla di Vildoza esalta Bologna e manda in crisi Monaco; Il Milan espugna Bologna: 3-0 con Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot; ? Bologna in CRISI, Milan domina e rimane a -5 dall'Inter! Rabiot è ?.

Ordoñez condanna il Bologna al 94': crisi Italiano, quarto ko consecutivo in Serie AI rossoblù cadono ancora in campionato. Gara terminata 10 contro 10: espulso Pobega nel primo tempo, anche Troilo nel finale ... corrieredellosport.it

crisi bologna ko inIl derby è del Parma. Bologna sempre più in crisiI crociati passano al Dall'Ara con la rete di Ordonez nel recupero e allungano sulla zona salvezza. Decisive anche le parete di Corvi. Rossoblù al quarto ko consecutivo ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.