un aperitivo amaranto che vale tre punti

L’Arezzo affronta la Juve “picina” in una sfida importante. Nei primi minuti, un tentativo di testa impega il portiere avversario, mentre al 19’ Tavernelli apre le marcature con un’azione rapida e precisa. La partita si presenta equilibrata, con entrambe le squadre che mostrano determinazione e attenzione tattica, in un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per la classifica.

È l’ora dell’incontro con la Juve “picina”, che però con Scaglia e Guerra tanto picina un n’è. Già nei primi minuti un colpo di testa impegna l’altro Scaglia, il portiere, ma al 19’ arriva il vantaggio amaranto: la solita rasoiata dopo una triangolazione stretta in area avversaria porta l’Arezzo avanti grazie a Camillo Tavernelli. Da lì in poi buon giro palla, incursioni veloci e controllo del match: si arriva al 45’ senza particolari patemi per la porta di Venturi, se non per una parata a terra su un tiro insidioso. Il secondo tempo si apre con un nuovo forcing amaranto: prima Pattarello, poi per due volte Ravasio vanno al tiro, con il vero “ picino” Scaglia che si salva per il rotto della cuffia. 🔗 Leggi su Lortica.it

