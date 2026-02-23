Paris Saint Germain-Monaco Champions League 25-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Parigini per chiudere i conti dopo il 3 a 2 della gara d’andata

Il Paris Saint Germain ha ottenuto un vantaggio di 3 a 2 contro il Monaco nella partita di andata, una vittoria che avvicina i parigini agli ottavi di Champions League. La squadra di Luis Enrique si prepara ora a giocare in casa, con l’obiettivo di chiudere la qualificazione. Il Monaco, guidato da Pocognoli, cerca di sovvertire le sorti della sfida. La sfida si gioca questa sera alle 21:00.

Il 3 a 2 della gara d’andata mette la qualificazione agli ottavi di Champions League in discesa per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che affronta in casa il Monaco di Pocognoli. I parigini nel frattempo si sono pure ripresi la vetta della Ligue1, approfittando proprio della vittoria degli asemists in quel di Lens e battendo senza troppa fatica il fanalino di coda Metz.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Parigini al Louis II per chiudere il discorso qualificazioneIl Paris Saint Germain arriva a Monaco il 17 febbraio 2026 alle 21:00 per affrontare i padroni di casa nel match di andata dei playoff di Champions League, deciso a consolidare il vantaggio acquisito nella fase precedente.

Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini al Louis II per chiudere il discorso qualificazioneIl Paris Saint Germain arriva al Louis II con l’obiettivo di chiudere subito la qualificazione ai quarti di finale della Champions League, dopo aver vinto la gara d’andata.

Temi più discussi: Monaco-PSG: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Il PSG va sotto e poi rimonta grazie a Doue, Monaco sconfitto 3-2; Monaco–PSG, le formazioni ufficiali; Champions League, Monaco-PSG: pronsotico, formazioni e dove vederla.

Monaco, Teze: PSG forte ma possiamo reagire. Sappiamo di poter fare una bella partitaIntervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Paris Saint-Germain, il difensore del Monaco Jordan Teze ha commentato: C'è. tuttomercatoweb.com

Pronostico Paris Saint-Germain vs Monaco – 25 Febbraio 2026La sfida di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Monaco promette spettacolo al Parc des Princes il 25 Febbraio 2026 alle 21:00. Due realtà francesi ... news-sports.it

Il calciatore marocchino del Paris Saint-Germain è accusato di aver aggredito una donna nel febbraio 2023 nella sua abitazione a Boulogne-Billancourt, nei pressi di Parigi. facebook

#Dro Fernández è andato al Paris Saint-Germain, ma il lavoro del #Barcellona sui giovani da sviluppare ne ‘La Masia’ continua: sono in arrivo 4 nuovi talenti da inserire nella squadra B, il Barça Atlètic 1/7 x.com