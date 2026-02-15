Il Paris Saint Germain arriva a Monaco il 17 febbraio 2026 alle 21:00 per affrontare i padroni di casa nel match di andata dei playoff di Champions League, deciso a consolidare il vantaggio acquisito nella fase precedente. La squadra parigina, guidata da un allenatore esperto, vuole mettere subito pressione ai rivali francesi, che invece cercano di ribaltare il risultato davanti al loro pubblico al Louis II. Sono stati annunciati i convocati e le formazioni ufficiali, mentre gli scommettitori già scommettono su chi uscirà vittorioso da questa sfida.

Partono i playoff di Champions League ed è di scena il derby tutto francese tra il Monaco di Pocognoli e i campioni uscenti del Paris Saint Germain. Gli asemist sono a metà classifica in campionato ma vengono dalla provvidenziale vittoria interna contro il Nantes, seconda interna consecutiva dopo quella contro il Rennes. C’è molto ancora da lavorare per il tecnico ex Union St. Gilloise,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Monaco-Paris Saint Germain (Champions League, 17-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Parigini al Louis II per chiudere il discorso qualificazione

Il Monaco di Pocognoli affronta il Paris Saint Germain nel primo match dei playoff di Champions League il 17 febbraio 2026 alle 21:00, dopo aver conquistato l’accesso grazie alla vittoria nell’ultima fase preliminare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.